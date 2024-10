VÍDEO: Caíque se desculpa por arremessar objeto em criança: “Não tive intenção”

Na manhã desta terça-feira (22), o goleiro Caíque, ex-Vitória e atualmente no Grêmio, publicou um vídeo em seu Instagram se desculpando por arremessar uma bolinha em uma criança na arquibancada, na entrada para o túnel após a derrota para o Internacional, no último domingo (20).

“Primeiramente para me desculpar com a família e com a criança também. Errei em ter arremessado a bolinha, mas não tive intenção nenhuma de jogar em direção a uma criança. Tenho um filho de seis anos e jamais teria, como muitas pessoas estão dizendo, agredido uma criança. Errei, sim, mas não tive intenção de jogar em direção a uma criança. Queria pedir desculpas a família e a criança”, disse o goleiro em vídeo.

O Internacional publicou em nota que acompanha o caso e que já enviou as imagens de câmeras de segurança a pedido da Polícia Civil. No comunicado oficial, o Inter informou que a CBF também observa o acontecido.