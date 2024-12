VÍDEO: Câmera flagra criminoso correndo armado no centro de Vitória da Conquista

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o indivíduo, sem camisa, correu para dentro do estabelecimento com a arma em punho no centro de Vitória da Conquista na tarde desta quinta-feira (19). Um homem, aparentemente em surto psicológico, invadiu uma galeria comercial armado com um revólver e fez reféns.

A Polícia Militar da Bahia foi acionada imediatamente e equipes especializadas estão no local negociando com o homem para que libere os reféns. Com a situação delicada e as autoridades estão trabalhando para garantir a segurança de todos os envolvidos.

As imagens foram obtidas pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, acompanha a ocorrência de perto e irá atualizar as informações assim que novas forem disponibilizadas. A ação rápida e violenta gerou pânico entre os presentes.