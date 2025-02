VÍDEO: Câmera registra momento exato da queda de avião na Barra Funda, Zona Oeste de SP

Dois corpos foram encontrados carbonizados dentro do avião. Na queda, na manhã desta sexta-feira (7), aeronave atingiu um ônibus da viação Santa Brígida.

Vídeo mostra o momento da queda do avião de pequeno porte na manhã desta sexta-feira (7) na Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste de São Paulo.

A câmera em um prédio da região registrou quando, às 7h18, a aeronave avança em alta velocidade sobre a via, que seguia o fluxo normal, deixando um rastro de fogo. A imagem mostra vários veículos parados em um semáforo da avenida.

Ao cair na via, a aeronave atingiu um ônibus da viação Santa Brígida, que tinha passageiros. O motorista e alguns passageiros narraram o drama vivido no momento do impacto.