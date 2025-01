VÍDEO: Câmeras flagram arrombamento na Superintendência de Trânsito e revirando documentos em Brumado

As câmeras de segurança da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) de Brumado registraram na noite deste domingo (05), por volta das 18h35, a ação de um homem que arrombou o prédio e vasculhou os setores administrativos. Até o momento o homem não foi preso e vários documentos foram roubados.

Segundo o agente de trânsito Osmar Botelho, as imagens mostram o criminoso revirando documentos, mas nenhum equipamento eletrônico foi levado. “Foi mais uma ação para ter acesso a informações do que um furto propriamente dito”, explicou Botelho ao Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

O suspeito teria ad entrado no prédio pelo telhado, evidenciando falhas na segurança do local. Diante do ocorrido, a guarda municipal já foi acionada para reforçar a vigilância da SMTT.

A Polícia Técnica esteve no local realizando perícia e coletando provas para auxiliar nas investigações. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia.

“Já estamos tomando todas as providências cabíveis para identificar e prender o responsável por esse crime”, afirmou Botelho. “A Polícia Civil está investigando o caso e acreditamos que em breve teremos mais informações” relata a órgão ao Achei Sudoeste.

Veja trecho das câmeras: