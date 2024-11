Vídeo: Câmeras flagram assalto a padaria e posto de combustíveis em Guanambi

Uma câmera de segurança flagrou uma invasão de dois homens a uma padaria na madrugada desta quarta-feira (06). Após uma invasão, uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada na Rua Almir Pereira de Oliveira, no Bairro Sandoval Moraes, em Guanambi.

Segundo informou a corporação ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, uma vítima relatou que foi subtraído do caixa aproximadamente R$ 900. Além disso, verificou-se pelas câmeras de segurança que os autores do crime são dois indivíduos, que entraram no local com o rosto encoberto.

A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. Nessa mesma madrugada, por volta de 1h19, uma guarnição deslocou-se a um posto de combustíveis situado na Avenida Deolinda Martins, no Bairro Santo Antônio.

No estabelecimento, o frentista informou à PM que se encontrava sozinho no posto quando, após ir ao banheiro, ouviu uma moto buzinando insistentemente. Ao sair para atender, foi abordado por um elemento, com a mão embaixo da camisa, simulando estar armado. O indivíduo levou a quantia de R$ 422, que estava dentro do bolso do frentista. Diligências estão sendo feitas para localizar o autor.

