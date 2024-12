VÍDEO: Câmeras flagram “fantasma” invadindo loja e furtando caixa em Brumado

Um caso inusitado aconteceu em uma loja de Brumado na madrugada desta quinta-feira (19). Um homem, vestido com um lençol branco, relembrando um fantasma, invadiu uma loja de calçados localizada no centro da cidade e furtou o caixa.

As imagens das câmeras de segurança obtidas pelo Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, registraram toda a ação por volta de 00h54, mostram o criminoso entrando no estabelecimento completamente coberto pelo lençol, dificultando sua identificação.

Confira o vídeo:

Segundo as informações preliminares, este não seria o primeiro crime cometido pelo mesmo indivíduo. Há suspeitas de que ele tenha praticado outros furtos em lojas da região. A Delegacia Territorial de Brumado já iniciou as investigações para identificar e prender o responsável pelos crimes.