VÍDEO: Câmeras flagram invasão de ladrão em restaurante de Brumado

Um restaurante localizado em Brumado foi alvo de um arrombamento e furto na madrugada desta quarta-feira (08). As imagens do circuito interno de segurança, obtidas pelo Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, mostram o momento em que um indivíduo força a porta de entrada do estabelecimento por volta de 00h45.

Com o estabelecimento em completa escuridão, o criminoso se direcionou diretamente ao caixa, onde subtraiu o dinheiro. Mesmo percebendo a câmera de segurança, o indivíduo não desistiu do crime e deixou o local rapidamente.

Confira o vídeo:

As autoridades foram acionadas e estão investigando o caso. A Polícia Civil solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o crime entre em contato através do 190.