VÍDEO: Caminhoneiro é resgatado com vida em acidente na BR-324 por voluntários em Riachão do Jacuípe

A Brigada de Socorristas Voluntários Anjos Jacuipenses foi acionada para atender a um grave acidente na BR-324, nesta madrugada de segunda-feira (09) próximo à ponte do Rio Tocós, entre Riachão do Jacuípe e Tanquinho. Um caminhão havia capotado, deixando o motorista preso nas ferragens da cabine totalmente destruída.

Com agilidade a equipe da Brigada, utilizando equipamentos especializados como tesoura hidráulica, desencarcerador e macaco hidráulico, conseguiu resgatar o caminhoneiro com vida. O motorista, identificado como Maurício, morador de Mirangaba, estava consciente e foi imediatamente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Geral Cleriston Andrade.

Em entrevista ao Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, o coordenador da Brigada, Lucival Souza, a ação da equipe foi fundamental para salvar a vida do caminhoneiro, que sofreu um acidente grave após um dos pneus do veículo estourar.

O resgate demonstra a importância do trabalho voluntário e a qualificação da equipe da Brigada Anjos Jacuipenses, que mais uma vez mostrou sua dedicação em salvar vidas.

Confira o vídeo: