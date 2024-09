Vídeo: Cariúcha se manifesta sobre proposta para sair do SBT

A segunda-feira (30/9) começou agitada nos bastidores do SBT e nas redes sociais após ser divulgada a notícia de que Cariúcha estaria analisando uma proposta de outra emissora.

Após a repercussão do caso, revelado pela Choquei, no Instagram, a apresentadora, que está no Fofocalizando e no Programa do Ratinho, resolveu se manifestar nos stories:

“Tô muito feliz na emissora que estou e no Fofocalizando. Recebi, sim, a proposta. Gente, por favor, parem de falar no meu nominho”, brincou ela, afirmando que depois dará mais detalhes sobre a proposta.

Cariúcha está conhecendo empresário do Rio Cariúcha ficou sem graça durante o Fofocalizando, do SBT, na última quarta-feira (25/9). É que o colunista Leo Dias ia contar o nome do novo affair da ex-Fazenda, mas acabou sendo impedido por ela. Porém, a coluna Fábia Oliveira, que não é baú para guardar nada, vai te contar quem é o novo eleito da eterna Garota da Laje.

Segundo fontes desta jornalista, trata-se de Anderson Cavalcanti, conhecido como Bambam. No Rio de Janeiro e em São Paulo o empresário é bastante conhecido, principalmente por ser dono de uma rede de boates, a Vitrinni Lounge.

Além da casa de shows, Bambam tem uma loja de carros de luxo. No empreendimento, ele negocia grandes marcas como Mercedez, Audi e Porsches, dando destaques para os veículos blindados.

Ainda segundo a nossa amiga, os dois ainda não oficializaram o namoro. O casal ainda está se conhecendo, mas com grandes expectativas de tornar sério o relacionamento.

Cariúcha não é a primeira famosa que Anderson Bambam se relaciona. Ele engatou um romance com a ex-panicat Thaís Bianca, no fim de 2016.

Seria Cariúcha a nova Glória Maria? Entenda! Para quem não lembra, a jornalista da TV Globo escondia a idade a sete chaves, tanto que ninguém sabia, ao certo, o verdadeiro ano do seu nascimento.

Parece que a apresentadora do Fofocalizando, do SBT, decidiu seguir os passos da veterana, que morreu em fevereiro do ano passado, em decorrência de complicações de um câncer no cérebro. Bem-humorada e debochada que só, a artista quer ser vista como mais nova. E tá errada?

É que, ao ser questionada com relação a idade que está fazendo, Cariúcha diz que tem 34 anos. No entanto, a coluna Fábia Oliveira, que sabe de tudo e mais um pouco, teve acesso exclusivo ao documento da famosa.

Nos registros oficiais, a ex-Fazenda nasceu em 1983 e tem 41 anos. Para comemorar a nova primavera, ela organizou um festão na Mansão Ferrara, localizada na Mooca, São Paulo. Na ocasião, Cariúcha vai apresentar uma collab com uma marca de cosméticos, lançando sua própria linha de cuidados de beleza para cabelos cacheados.

“Esse evento é muito mais que uma comemoração pessoal, é um marco na minha jornada como mulher, apresentadora e agora com a minha própria linha de produtos. Estou empolgada para compartilhar essa conquista com meus amigos e fãs que sempre me acompanham e apoiam. Vai ser uma noite inesquecível!”, contou para O Fuxico.