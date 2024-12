VÍDEO: Carro bate em mureta e despenca em supermercado no Sudoeste da Bahia

Um veículo bateu em uma mureta e caiu do primeiro andar de um estacionamento no supermercado no Sudoeste baiano, nesta terça-feira (10). De acordo com o Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, o acidente deixou uma pessoa ferida e causou danos a outros três veículos estacionados no supermercado Atakarejo.

A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a uma unidade de saúde da cidade, onde recebeu os atendimentos. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima até o momento.

Nas imagens é possível ver que parte do estacionamento do mercado ficou interditado após o acidente.

A 77ª Companhia Independente de Polícia Militar foi até o local e registrou a ocorrência. As causas do fato serão investigadas.