VÍDEO: Carro passa por cima de corpo esquartejado que aguardava remoção na Feira de São Joaquim

Um veículo passou por cima de um corpo que estava em uma calçada em frente a Feira de São Joaquim, em Salvador, neste sábado (16). O corpo de um homem, que não teve a identidade revelada, estava na calçada da Avenida Jequitaia enquanto aguardava remoção do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Nas imagens é possível ver que o veículo saía de uma vaga de estacionamento quando acabou passando por cima do corpo. Populares ainda tentaram alertar o condutor do automóvel que só depois foi entender a situação.

Ainda não se sabe as circunstâncias do ocorrido e se a vítima foi assassinada no mesmo local onde o corpo foi encontrado. O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) deve investigar o caso.