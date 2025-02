Vídeo: Casagrande nega que tenha tido recaída no vício em cocaína

O comentarista e ex-jogador Walter Casagrande usou as redes sociais para negar que tenha tido recaída no vício em cocaína. Após um vídeo, no qual aparece inclinado, viralizar, o ex-atleta reagiu e disse que os comentários são covardes e maldosos.

Nas redes sociais, um vídeo em que o comentarista aparece fora de quadro, inclinado, viralizou e usuários das redes sociais apontaram que Casagrande estaria usando drogas. Nesse sábado (1º/2), no entanto, Casão reagiu e negoou o fato.

Quem é Casagrande

Walter Casagrande Júnior tem 61 anos, é ex-jogador de futebol e comentarista.

Ao longo da carreira, atuou em times importantes, como Corinthians e São Paulo.

O ex-atleta já falou abertamente sobre a dependência química e confirmou ter usado drogas por 37 anos .

. Casão, como é conhecido, escreveu o livro Casagrande e Seus Demônios, onde aborda o vício

“Faz 10 anos que eu não bebo e não uso drogas, faz 9 que eu não fumo. Eu troquei droga, cigarro, tudo por teatro, cinema, shows, um café, um jantar, um almoço com amigos”, afirmou ele. Vale lembrar que Casagrande já se manifestou publicamente sobre sua luta contra as drogas.

“Olá pessoal, eu vou direto ao assunto. Ontem à tarde eu recebi um áudio do PVC preocupado comigo. Ele falava assim: ‘Tem um vídeo rolando na internet falando um monte de coisa’. Eu fui ver esse vídeo, né?”, contou Casagrande. “Eu fui procurar, porque eu não sigo redes sociais, eu não tinha a mínima ideia do que tava acontecendo. Aí eu vi um vídeo assim. Nesse mesmo lugar que eu tô, eu faço os programas da minha casa”, explicou.

“Essa cena aí, eu podia estar poderia estar amarrando o sapato, tirando meia, coçando o pé, colocando ou tirando o chinelo ou mexendo nos meus discos que eu coloco aqui no chão, porque de quinta-feira apresento [o programa] a Relíquia do Rock. Então eu coloco os discos aqui para eles não aparecerem caso eu mexa”, finalizou Casão.