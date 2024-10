VÍDEO: CBF divulga áudio do VAR em lance de pênalti pro Vitória contra o Fluminense

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou o áudio do VAR no lance do pênalti marcado para o Vitória diante do Fluminense, no último sábado (26), em duelo vencido pelo Leão por 2 a 1 pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o árbitro paulista Flavio Rodrigues de Souza marcou falta de Lima em cima de Matheuzinho aos 44 minutos do 2° tempo.

Responsável pelo VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, também de São Paulo, concordou com a marcação após analisar o lance.

“O atacante vai com a perna para tentar tocar a bola. O jogador defensor (Lima) vem e calça ele. É só embaixo. Embaixo tem, o jogador chega atrasado e chuta. Ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido”, disse Guarizo.