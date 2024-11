Vídeo: Colapinto bate forte e GP de São Paulo é interrompido

Com uma grande torcida em Interlagos para o Grande Prêmio de São Paulo e uma das sensações da atual temporada da Fórmula 1, o argentino Franco Colapinto, da Williams, bateu forte.

Com a forte chuva no autódromo José Carlos Pace, Colapinto perdeu o controle da sua Williams e bateu sozinho muro. A corrida precisou ser interrompida com bandeira vermelha, para retirada dos destroços do carro da pista. Apesar das fortes imagens, o piloto está bem, e a prova foi retomada minutos depois.

Confira a batida de Franco Colapinto em Interlagos:

Apesar de fazer uma boa temporada na Fórmula 1 desde que substituiu Logan Sargeant na Williams, Franco Colapinto não tem assento garantido na categoria para 2025, já que a equipe optou por Alexander Albon e Carlos Sainz para o próximo ano.