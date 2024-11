Vídeo: com escada, feminicida invadiu apartamento onde matou ex no DF

Adriel Munis, 29 anos, usou uma escada para invadir o apartamento da ex-namorada Denise Medeiros de Oliveira, 30 anos, e assassina-la com uma facada no peito. Antes de ser morta, a vítima também foi degolada. O feminicídio aconteceu na manhã desta segunda-feira (11/11), na Rua 5 de Vicente Pires.

A vítima foi surpreendida com invasão do ex-namorado pela janela do apartamento. Ele acessou o prédio pela garagem, se aproveitando da entrada e saída de outros moradores.

Segundo testemunhas, Adriel estaria rondando a parte externa do condomínio da ex-namorada, na manhã do crime, por volta das 6h. Uma das moradoras do prédio teria, inclusive, impedido o acesso dele.

Câmeras de segurança do local registraram Adriel em frente ao prédio. Em seguida, ele acessa o edifício pela garagem e usa uma escada para subir até o apartamento de Denise

Ele colocou uma fita adesiva na boca dela, a degolou. Em seguida, o autor tirou a própria vida.

O delegado-chefe da 38ª DP, Pablo Aguiar, afirmou que também existe a possibilidade de que a vítima tenha golpeado o autor na tentativa de se defender.

“A principio a gente achou que pudesse ser auto extermínio. Por isso essa nova versão, esperando confirmação da perícia, pelas unhas quebradas, ela lutou bastante pela vida. Existe essa possibilidade, se os ferimentos apresentados por ele forem uma lesão por facada ou tesourada, a gente acredita que pode ter sido ela tentando salvar a própria vida”

Relacionamento breve

Denise e Adriel se relacionaram por cerca de dois meses, porém o namoro havia terminado há aproximadamente três meses. De acordo com pessoas próximas à vítima, ela estava sendo ameaçada por Adriel, que não aceitava o fim do relacionamento.

Nesta segunda-feira, colegas de trabalho estranharam que Denise não apareceu para trabalhar, e entraram em contato com uma amiga dela. A mulher possuía chave do apartamento da vítima e acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). No local, os socorristas entraram o corpo dos dois.

A coluna Na Mira apurou que o autor vinha constrangendo a vítima ao insinuar que possuía vídeos íntimos dos dois

O último contato que a vítima fez com amigos foi por meio de mensagens de WhatsApp na noite desse domingo (10/11).

“Ela era uma pessoa maravilhosa, muito centrada. Estava deslanchando na carreira. Dava aula de educação infantil. Era uma mulher muito madura”, disse uma amiga que preferiu não se identificar.

O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).