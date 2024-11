VÍDEO: Confusão generalizada marca a noite de quinta-feira no Ferry Boat

Uma briga ocorreu no saguão de pedestres do terminal São Joaquim, do Ferry Boat, na noite desta quinta-feira (14), véspera de um feriado prolongado. Imagens mostram o momento em que o homem toma um cassetete da mão de um agente.

Além disso, o vídeo também mostra o agente caindo e o homem devolvendo o bastão, enquanto outros seguranças agridem pessoas com uma barra de ferro. Um cadeirante que passava pelo local ficou visivelmente assustado com a situação.

Em nota enviada ao Alô Juca, a ITS informou que alguns usuários da modalidade pedestre do Sistema Ferry-Boat furaram a fila, gerando tumulto. “Diante do ocorrido, a empresa repudia o episódio e destaca que está empenhada em reduzir o tempo de espera dos passageiros nos terminais, realizando viagens extras e cumprindo todos os horários”, afirmou a assessoria de comunicação.