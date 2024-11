Vídeo: criança cadeirante de 6 anos morre em incêndio na Grande SP

São Paulo — Uma criança cadeirante de seis anos morreu em um incêndio que atingiu três moradias na rua Nelson Ferreira Costa, em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local às 7h09 desta manhã. Ao chegarem no local, as equipes constataram que o incêndio havia atingido três moradias no viaduto Ameríndia.

Veja imagens do incêndio:

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o menino, além de cadeirante, também era deficiente visual. Ele foi a única vítima do incêndio.

O fogo foi controlado posteriormente. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o local passou por perícia.

O caso foi registrado como incêndio e morte suspeita pela Delegacia de Itapevi.