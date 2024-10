VÍDEO: Criança de 3 anos liga carro e causa acidente em loja de autopeças em Brumado

Uma criança de apenas 3 anos causou um acidente de carro em uma loja de autopeças em Brumado. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (09) na Rua Antônio Pinheiro Canguçu. Imagens da câmera de segurança de uma loja mostram o momento em que a criança, com a ajuda da avó, entra no veículo.

Segundo o portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o garoto saía com sua avó, quando conseguiu entrar no carro e, como a chave estava na ignição, o garoto pilotou o veículo. Em seguida, é possível ver que o carro sobe a calçada e entra em uma loja de autopeças.

No trajeto, o veículo derrubou uma motocicleta estacionada e quase atropelou uma pessoa com andador, que estava na loja. Ela sai da frente do carro para não ser atingida. Apesar do susto, ninguém se feriu. Houve apenas danos materiais.