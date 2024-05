Vídeo: Deniziane é flagrada em clima de romance com rapaz em festa

1 de 1 Deniziane – Foto: nullAo que tudo indica, a fila andou para Deniziane Ferreira, a Anny do BBB24. Após polêmicas envolvendo Isabelle e o ex-brother Matteus, com quem teve um affair no reality show, a moça foi flagrada em clima de romance com um rapaz em uma festa na noite desta terça-feira (30/4).

Nos registros que circulam nas redes sociais, Deniziane aparece acompanhada de amigos e da irmã Deniziene. Em outro momento, ela é filmada abraçadinha com o homem e, aparentemente, aos beijos com ele.

“Ela parou de beber! Esquece, galera!”, grita uma das amigas ao perceber o casalzinho estava sendo filmado.

Deniziane (1)

Deniziane foi flagrada em clima de romance com o rapaz Reprodução/Redes sociais

Matteus, Isabelle e Deniziane BBB24

Câmera do BBB24 foca na reação de Deniziane ao beijo de Matteus e Isabelle Reprodução

Deniziane, a Anny do BBB24

Anny Instagram/Reprodução

Deniziane, a Anny, do BBB24

Anny Reprodução

_1 a 1 Deniziane_BBB24_resized_compressed

Deniziane Reprodução/BBB

O rapaz que aparece com Deniziane nos vídeos é Rafael Gaudereto. Ele já foi visto por alguns seguidores da ex-BBB comentando em fotos dela nas redes sociais.

Assista ao vídeo de Deniziane: Ex-BBB Deniziane trocando carinhos com um rapaz durante uma live da irmã dela.

pic.twitter.com/P0vvBPgdmF

— Central Reality (@centralreality) May 1, 2024

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Fábia Oliveira e receber notificações em tempo real?