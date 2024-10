VÍDEO: Deputados se desentendem em sessão após Muniz acusar evangélicos de invadirem igrejas em Camaçari

Os deputados Junior Muniz (PT), Samuel Jr (Republicanos) e Jurailton Santos (Republicanos) se desentenderam durante sessão na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) nesta terça-feira (22). A discussão ocorreu após o parlamentar filiado ao PT acusar a comunidade evangélica de invadir as igrejas de Camaçari para impedir os votos ao candidato à prefeitura do município, Luiz Caetano (PT).

“Não tenho dúvida, Samuel, que o povo também evangélico, o qual você faz parte, quer essa mudança. Caetano tem uma história limpa e bonita em Camaçari”, disse Muniz em discurso no Plenário.

Em resposta, Samuel, que presidiu a sessão desta terça, afirmou que os religiosos o qual ele conhece votam no candidato do União Brasil, Flávio Matos.

“Enquanto presido a sessão, para mim compete a isonomia do discurso político. Mas quando vossa excelência falou ‘Samuel, a questão dos evangélicos’, lá os evangélicos que conheço já declararam apoio ao 44. Só deixando isso claro”, respondeu Samuel.

Muniz solicitou questão de ordem, em direito de resposta ao deputado do Republicanos. O parlamentar petista acusou a comunidade religiosa de Salvador de “invadir as igrejas” em Camaçari para impedi votos a Caetano, causando a discussão no Plenário da AL-BA.

“Os evangélicos de Salvador que foram para lá [Camaçari]. Vossa excelência [Samuel), Jurailton, Débora Regis. Inclusive, para os evangélicos invadirem as igrejas. Você sabe do que estou falando. ‘Vamos invadir, porque lá só está dando 13’. Você está equivocado”, acusou o deputado do PT.