Vídeo: DJ Jiraya Uai abandona show após ser atingido por garrafa

1 de 1 imagem colorida dj jiraya uai atingido garrafa show – Foto: ReproduçãoGoiânia – O DJ Jiraya Uai abandonou o palco durante um show após ser atingido por uma garrafa. A apresentação aconteceu na cidade de Uruaçu, no norte goiano, na noite dessa segunda-feira (12/1).

Na unidade de saúde, o artista levou pontos e foi medicado.

DJ Jiraya não faz representação De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a Polícia Militar fez registro de averiguação do caso, mas que não há representação do profissional pela lesão.

A assessoria do artista explicou que, após ser atingido pela garrafa no pulso, houve grande escorrimento de sangue. Inicialmente, ele foi atendido pelos socorristas do evento e, em seguida, e encaminhado ao Hospital de Uruaçu, onde foi atendido.

Em nota publicada nas rede sociais, a equipe ainda explicou que apesar do ferimento e de o músico ainda estar fraco e com baixa pressão, ele segue cumprindo a agenda de shows do carnaval. A assessoria também repudiou todo tipo de violência.

