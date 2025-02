Vídeo: dois cavalos são atacados por pitbulls em Macéio (AL)

Dois cavalos foram atacados por dois pitbulls, no bairro Jardim Petrópolis, em Maceió, na manhã do último sábado (1º/2). O momento foi registrado por populares que passavam no local.

As imagens mostram que um dos cavalos estava em uma carroça, que fica presa em um pedaço de madeira. É nesse momento que os dois cachorros começam a atacá-lo. O outro cavalo estava ao lado e também foi alvo dos animais.

Veja o vídeo e leia a reportagem completa no Gazeta Web, parceiro do Metrópoles.