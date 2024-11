Vídeo: dois corpos são encontrados em carro carbonizado no interior

São Paulo — A Polícia Civil investiga o caso de dois corpos encontrados dentro de um carro carbonizado (veja vídeo abaixo) nesse sábado (2/11) em Itupeva, interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os bombeiros foram acionados para apagar o fogo do veículo na via Cirineu Tonolli e encontraram dentro do carro duas pessoas carbonizadas, ainda não identificadas.

Carro carbonizado foi encontrado na via Cirineu Tonolli Reprodução/POP TV Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro do veículo Reprodução/POP TV

Segundo a delegada que registrou o caso, Aline Nery Bonchristiani, é provável que um dos corpos tenha uma marca na cabeça semelhante a disparo de arma de fogo. No entanto, somente a perícia, que já foi acionada, poderá confirmar essa probabilidade. Os corpos também já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio e registrado pelo plantão do 1º Distrito Policial de Jundiaí, e seguiu para a Delegacia de Investigações Gerais do município.