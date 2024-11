Vídeo: dono de bar é flagrado jogando equipamentos de show na rua

Uma confusão ocorrida em um famoso bar do Distrito Federal acabou com uma pessoa detida na noite de sexta-feira (24/11).

Em imagens gravadas por testemunhas, o dono do comércio Galpão 17, localizado no setor SMAS Área Especial G, em Brasília, aparece jogando no meio da rua equipamentos musicais utilizados por uma banda estrangeira que havia tocado no local momentos antes da ocorrência.

Os equipamentos em questão eram da Marc Systems. A empresa do segmento de shows foi contratada por uma produtora de eventos para fornecer som, luz e estrutura de palco para a apresentação da banda de heavy metal Manowar.

“Não vai pegar? Não vai, não? Tá bom, então”, diz o proprietário do estabelecimento antes de empurrar os objetos na rua, em meio a um gesto de aparente fúria.

Veja:

Segundo testemunhas, após o fim do show, equipes desmontavam os equipamentos de áudio quando o proprietário do Galpão 17 supostamente “surtou” e “começou a quebrar os instrumentos”.

Testemunhas também relataram que o dono do local achou que eles não iriam desmontar os equipamentos naquele momento e, por conta disso, teria se exaltado. Segundo eles, o homem aparentava estar alcoolizado e segurava uma bebida nas mãos.

O homem foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo a corporação, o dono do estabelecimento ligou para a PMDF “por conta de um senhor que se apresentou no bar para a desmontagem do palco, porém o contrato estava vencido”.

Ambos foram encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde entraram em um acordo.

A empresa Marc Systems ainda não informou as medidas legais que pretende tomar, mas afirmou que avalia a dimensão dos prejuízos causados pela atitude do proprietário.

A reportagem também tentou contato com o Galpão 17, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.