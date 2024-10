Vídeo: drone flagra carros da Enel parados em pátios durante apagão

São Paulo — A Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo usou um drone para gravar dois pátios da distribuidora de energia elétrica Enel, na tarde deste domingo (13/10), quando 760 mil imóveis ainda estavam sem luz na cidade. Pelas imagens, é possível ver ao menos 30 veículos de manutenção estacionados.

Os registros foram feitos no pátio localizado no bairro Socorro, na Zona Sul, e na base operacional da Luz, na Região Central. Caminhões com escadas e carros estão parados nos estacionamentos, alguns deles sobre uma parte gramada.

Questionada, a Enel afirmou que dispõe de um número maior de veículos e caminhões para que não ocorram atrasos na troca de turno entre as equipes. “Os veículos são preparados e equipados nas bases a cada troca de turno”, disse a empresa, em nota.

Desde o início do apagão, na noite da última sexta-feira (11/10), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem direcionado a responsabilidade pela falta de luz à companhia. Após o temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo, mais de 2,1 milhões de imóveis ficaram no escuro.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Base operacional da Enel, na Luz, região central de SP Reprodução 2 de 3 Pátio da Enel no bairro Socorro, zona sul de SP Reprodução 3 de 3 Pátio da Enel no bairro Socorro, zona sul de SP Reprodução

A Enel ainda não deu prazo para que a situação seja normalizada totalmente. Em coletiva, o presidente da companhia em São Paulo, Guilherme Lencastre, afirmou não querer “colocar para vocês uma expectativa que seja frustrada”.