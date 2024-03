Vídeo: dupla é flagrada roubando vaso sanitário de casa em reforma

Reprodução

1 de 1 Um dos homens carregando vaso sanitário furtado de casa em reforma, em João Pessoa – Foto: ReproduçãoUma dupla foi flagrada furtando um vaso sanitário de uma casa em reforma em João Pessoa. O caso aconteceu na manhã desse domingo (10/2) no bairro Brisamar.

Toda a ação foi registrada por câmeras de circuitos de segurança de residências vizinhas. De acordo com as imagens, é possível identificar que a mesma dupla passou observando o local do crime um dia antes. Nas filmagens, a dupla aparece caminhando e, em seguida, pula o muro da residência.

Confira a matéria completa no Portal T5, parceiro do Metrópoles.

