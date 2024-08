Vídeo: Duplantis quebra o próprio recorde mundial no salto com vara

O sueco Armand Duplantis conseguiu quebrar o próprio recorde mundial no salto com vara. A tentativa com sucesso aconteceu nesse domingo (25/8), quando ele saltou um barra de 6,26m, na etapa da Diamond League, que aconteceu em Chorzow, na Polônia. O recorde veio na segunda tentativa.

Duplantis já era o detentor do recorde mundial desde as últimas Olimpíadas Paris 2024, quando conseguiu há pouco menos de um mês a altura de 6,25m, e se tornou campeão com facilidade da modalidade. Essa foi a décima vez que ele consegue quebrar o recorde mundial, e ainda ganhou uma bonificação de quase 300 mil reais pelo feito.

Em Paris ele conseguiu a medalha de ouro já no salto de 6m, mas ele queria mais, e foi buscar mais um recorde. Saltou 6,10m e superou o brasileiro Thiago Braz já na primeira tentativa. Ainda insatisfeito, foi aumentando as marcas, e colocou o sarrafo em 6,25m para superar os 6,24m que eram seu recorde pessoal. Ele não conseguiu nas duas primeiras vezes, mas na sua última chance saltou, conseguiu, e comemorou muito.

Confira o vídeo do salto: