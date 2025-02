Vídeo: “É de graça”, afirma Pedro Scooby ao anunciar conta no Onlyfans

Pedro Scooby surpreendeu seus fãs, nesta quinta-feira (6/2), ao anunciar que agora faz parte dos produtores de conteúdo do Onlyfans, muito usado por influenciadores para postar vídeos e fotos sensuais. Através dos stories do Instagram, o surfista falou sobre a novidade.

“Não é o que vocês estão pensando. O Onlyfans contratou atletas pelo mundo todo pra mostrar bastidores do mundo do esporte. Tô amarradão porque estou gravndo vários bastisdores do mundo do surfe, da minha carreira, de treinos, preparo, viagens e vou soltar lá. Tem muita coisa legal. É de graça”, garantiu.

Por trás das câmeras

O atleta ainda detalhou como será suas produções: “Eu sempre acreditei que a vida é sobre conexão e energia, e o OnlyFans é mais uma maneira de eu me aproximar de quem acompanha a minha jornada“, afirmou, antes de completar:

“Quero compartilhar o que há por trás das câmeras, desde os preparativos para encarar as ondas gigantes até os momentos mais leves do dia a dia. O surfe é meu mundo, mas minha história vai além do mar, e estou animado para dividir tudo isso de um jeito mais direto e real”, encerrou.

1 de 8 Pedro Scooby surpreende ao fazer revelação picante sobre prazer anal YouTube/Reprodução 2 de 8 Pedro Scooby fez revelações sobre sexo YouTube/Reprodução 3 de 8 Pedro Scooby Reprodução/Instagram 4 de 8 Pedro Scooby Instagram/Reprodução 5 de 8 Pedro Scooby Reprodução/Instagram 6 de 8 Pedro Scooby é um dos principais nomes do surfe brasileiro e é um surfista das ondas grandes Octavio Passos/Getty Images 8 de 8 Pedro Scooby em entrevista à coluna LeoDias

Veja a declaração de Scooby