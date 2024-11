VÍDEO: Ed Motta humilha funcionário durante show e é vaiado pelo público

O cantor Ed Motta se envolveu em uma nova polêmica devido ao comportamento do artista nos palcos. Desta vez, o artista foi vaiado durante a apresentação no festival Rock the Mountain, que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após humilhar um funcionário.

No vídeo que circula nas redes sociais, feito pelo site ‘Noticiei!’, é possível ver o intérprete de ‘Colombina’ insatisfeito com o som do grave do piano. A fúria do cantor foi direcionada ao roadie, que ouviu uma ameaça de demissão durante o show.

O relato da jornalista Lola Ferreira, que estava no evento, foi que Ed Motta foi bastante grosseiro com o funcionário e a atitude foi reprovada pelo público. “Falou coisas tipo ‘qualquer um que ouve música sabe disso’ e ‘eu falei que você continuava, mas é seu último show’ pro roadie. No palco. Ao vivo. Que cara grosseiro. Nunca vi isso”, disse.

Outro rapaz, que curtia o evento, também relatou a situação no X, antigo Twitter. “Ed Motta passou de todos os limites hoje no show: ofendeu o público, tratou mal um de seus músicos e ainda teve a pachorra de querer ensinar conceitos de música para o povo, sendo que ninguém pediu nada a ele”.