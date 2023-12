Vídeo: Eliezer mostra mudança impressionante no shape

Instagram/Reprodução

1 de 1 ex-BBB posando na frente do espelho e sorrindo – Foto: Instagram/Reprodução Eliezer impressionou os seguidores com um vídeo de antes e depois, compartilhado nesta terça-feira (26/12), nas redes sociais. Aos 33 anos, o influencer exibiu as impressionantes mudanças corporais.

Em junho de 2023, Eliezer começou uma rotina de exercícios e mudanças no estilo de vida. Ele também realizou ginecomastia e lipoaspiração.

“Mudou muito? Invejosos vão dizer que foi lipo! E foi mesmo [risos]. A lipo me devolveu a autoestima, a vontade de me cuidar, comer melhor e voltar a treinar. Lipo sozinha não faz milagre, ou faz, eu comia 1 barra de chocolate por dia (às vezes até 2) e agora doce só nos mêsversarios”, escreveu Eliezer.

“Antes, treino era 1x por mês, hoje virou rotina (mesmo quando não consigo treinar, eu corro 5km diários) enfim, encerrando 2023 bem feliz comigo e motivado para 2024 continuar com esses bons hábitos”, concluiu.

