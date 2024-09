Vídeo: em show, Gusttavo Lima fala pela 1ª vez após pedido de prisão

Reprodução/ Instagram

1 de 1 Foto colorida do cantor Gusttavo Lima – Metrópoles – Foto: Reprodução/ InstagramGusttavo Lima voltou a se apresentar na noite da última sexta-feira (27/9), em Marabá, no Pará, após ter a prisão decretada e depois revogada. O sertanejo foi um dos alvos da Operação Integration, que resultou na prisão de Deolane Bezerra. A ação investiga uma organização criminosa envolvida em jogos on-line e lavagem de dinheiro.

Ovacionado pelo público, o artista falou sobre honestidade, sem mencionar a situação polêmica de investigação. “Faça o certo, porque o errado todo mundo faz. Sejam honestos e justos, para que, quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar”, declarou ele. “Seja certo, seja justo, seja honesto”, disparou.

Após revogação da prisão, Gusttavo Lima vai fazer shows no Brasil

Cantor Gusttavo Lima durante apresentação

Gusttavo Lima teve as contas e o passaporte bloqueado

Pedido de prisão de Gusttavo Lima foi revogado nesta terça-feira (24/9)

Cantor foi para Miami antes de ser preso

Segundo a Folha de S. Paulo, Gusttavo Lima subiu ao palco pouco depois da meia-noite. Nos bastidores, o evento contou com forte esquema de segurança e várias restrições para filmagens e fotografias.

As equipes de mídia da produtora do evento só foram autorizadas a captar imagens e vídeos a partir da metade do show. Já a imprensa teve acesso limitado e foi mantida distante do palco.

Assista ao vídeo de Gusttavo Lima: