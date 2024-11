Vídeo: ex de Bia Miranda, DJ Buaque curte noite do Rio com influencer

A noite de terça-feira (5/11) foi de muita curtição para DJ Buaque, ex-marido de Bia Miranda. Ele esteve em um evento no Rio de Janeiro e depois voltou para casa muito bem acompanhado.

A moça em questão é Izabel Dorigon, uma das influenciadoras da turma do Hytalo Santos, que postou um vídeo ao lado dele no carro. Na manhã de quarta-feira (6/11), Buarque posou ao lado da morena e elogiou: “Ela é f*da”.

Desde o fim de seu relacionamento com a neta de Gretchen que o DJ não aparecia com alguém. Os dois, que são pais de Kaleb, de 5 meses, anunciaram o rompimento em meados de agosto.

Veja o momento de Buarque com a influenciadora

O motivo do término com Bia Miranda

Depois de protagonizar uma polêmica com a ex-sogra, Jenny Miranda, em agosto, DJ Buarque quebrou o silêncio e contou o motivo do término com Bia Miranda. O músico expôs detalhes da separação da ex-Fazenda, com quem tem um filho, Kaleb, de 5 meses. “Uma coisa triste”, disse para o Link Podcast.

“Tem casal que acha um denominador comum e outros casais não vão achar esse denominador comum. Não é uma coisa, um desgaste natural, eu cheguei e a gente conversou, porque hoje, graças a Deus, eu realizei meu sonho, que é o nosso”, ressaltou se referindo ao filho.

Acusado por Jenny de ter agredido e traído a ex-mulher, Buarque declarou que não existiu nenhuma dessas situações e negou as acusações. “Eu conversei com ela, a gente conversou de boa. Obviamente, ninguém gosta de uma separação, porque é uma coisa triste, não é nada feliz”.

O DJ completou: “Não, não, isso aí não chegou [traição e agressão]… Eu vi, lógico, em todas as páginas, mas não, não teve um ponto crucial para, tipo assim, não dá mais, não quero mais. Foi um acúmulo de coisas do dia a dia, o que é natural de duas pessoas”.

Depois da entrevista do ex-genro, Jenny Miranda rasgou o verbo. “Gente, eu não sou baú pra ficar calada. Vocês acreditam mesmo nas histórias que o povo conta aí? [Buarque] foi lá no Link Podcast pra falar do término e botou a culpa em mim ainda”, questionou.

A influenciadora seguiu: “A pessoa [Bia Miranda] já está com outro, já assumiu outro. Não tem uma semana do término. Ninguém assume alguém assim, do nada. Então, esse casamento já tinha acabado faz é tempo”.

A moça se eximiu de ter influenciado no fim da relação deles e ainda ironizou. “Eu ir lá pra ver a questão da denúncia da agressão foi só a cerejinha do bolo. E aí as pessoas vem jogar a culpa em cima de mim e não admitem a culpa delas. E ainda vêm falar ‘ai, eu queria construir família, meu sonho era ter família’”, pontuou.

Por fim, Jenny concluiu: “Tudo o que começa errado, termina errado. Começou com uma traição, ela traindo o namorado dela pra ficar com você. E terminou com traição. O que a gente faz aqui, paga aqui. Não tem como a gente sorrir em cima da infelicidade dos outros. Não tem como vocês sorrirem em cima da desgraça de outra pessoa”.

Os bastidores da separação

As redes sociais pegaram fogo, em meados de agosto, com o anúncio do término de Bia Miranda e DJ Buarque, após a mãe da influenciadora, Jenny, ir na casa do então casal com a polícia. A mãe da jovem contou que recebeu uma denúncia, através de uma amiga em comum com a filha, de que ela estaria sendo mantida em cárcere e agredida.

Antes de os agentes de segurança baterem na casa dos dois, que são pais de Kaleb, de 5 meses, eles apareceram nos stories contando que Bia estava sumida porque seu Instagram havia sido hackeado. Logo depois, a vice-campeã de A Fazenda 14 usou a rede social do marido para reclamar da atitude da mãe.

“Eu não aguento mais. Isso só pode ser karma na minha vida. Não é possível, eu devo ter feito alguma m*rda na minha vida passada. A Jenny, porque eu perdi o Instagram, ela foi na delegacia, arrumou o endereço da minha casa e chamou a polícia aqui. Falou que eu estava roxa, que tinha apanhado, que estava em prisão domiciliar”, contou Bia Miranda.

E continuou seu desabafo: “Por que ela não me deixa? Eu tô com a minha família, com o meu filho. Tô triste por causa disso [perda do Instagram], e aí ainda vem gente tentando tirar minha paz, mano”, disparou.

Em seguida, a neta da Gretchen contou como terminou o episódio da denúncia: “Chamam a polícia, e até a polícia pediu desculpas. Disseram que achavam que eu estava em prisão domiciliar. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus! Quando isso vai acabar na minha vida? Tô com meu filho dentro de casa, e sim, tô triste. Não vou mentir, não tô bem. Estou perdendo meu Instagram, mas prisão, apanhar? Gente, meus seguidores sabem muito bem. Apanhar de homem? Não apanho nem de mulher”, garantiu ela, antes de completar:

“Ela fez um inferno na minha vida, na internet, no meu chá revelação, no meu parto. Eu tinha acabado de parir. Ela fez um inferno agora dentro da minha casa”, queixou-se.

Buarque se manifestou sobre o caso

Após Bia Miranda terminar seu relato sobre a ida da polícia a sua casa, foi a vez de DJ Buarque falar sobre o caso: “Isso tudo afeta a mente das pessoas em casa, da família. Isso não vai acabar nunca. Imagina o meu filho, daqui a 15 anos, quando ele for ver essas coisas, essas loucuras que estão acontecendo na vida dele. Se eu pudesse, eu pagaria todo dinheiro do mundo para não sair mais o nome dessa mulher [na mídia], que só assim eu tenho paz”, detonou ele.

Na sequência, ele ainda expôs uma dívida de Jenny com ele: “Eu só queria dar esse recado mesmo. Ah, e ela vai ter que provar. Inclusive, ainda me deve R$ 10 mil, que já faz um ano e nada de pagar. Vai ter que lidar com mais um processo. Eu, que fico longe de polêmicas, estou tranquilão na minha. Mas chega uma hora que não dá para aguentar”, encerrou.

A versão de Jenny Miranda

Antes mesmo de Bia Miranda e DJ Buarque anunciarem o fim da relação, Jenny foi aos stories contar para seus seguidores sobre sua decisão de levar a polícia até a casa do casal.

“Não vou entrar em muitos detalhes, mas, para quem estava preocupado, me mandando um monte de mensagens sobre a questão da Bia ter sumido do Instagram, ela se pronunciou pelo [perfil do] marido. Ela está bem, o Instagram dela foi hackeado”, disse.

Mas a influenciadora acabou contando o que a levou a tomar a atitude: “Temos amigas em comum, e ela foi falar que estava apanhando do Rafael, que estava com a barriga e o pescoço roxos. Essa minha amiga entrou em contato comigo. Eu, como mãe, não vou esperar acontecer o pior, ela gostando ou não”, comentou.

E continuou relatando: “Eu fui sim, eu conheço o Rio inteiro, conheço todas as delegacias aqui. Vieram os PMs, foram comigo até a residência dela. Entrei com os PMs, o Buarque veio até a gente, mas não dirigi a palavra a ele. Eu queria ver a Bia. A Bia chegou de moto, gritando, desceu me enfrentando, veio para cima de mim. Os policiais que entraram no meio, porque eu estava quieta, só queria ver se ela estava bem. Olhei bem o corpo dela”, detalhou, antes de seguir:

“Eu sou mãe. Independentemente de ela ter briga comigo ou não, se ela está apanhando, se está em casa presa, eu tenho que fazer alguma coisa”, justificou, mandando indiretas para o marido da filha, o chamando de “alecrim dourado”.

Após o agora ex-casal contar aos fãs que resolveram colocar um fim no namoro, Jenny voltou a gravar: “Mais uma história que só não vê quem não quer. Por que acabou logo depois da minha ida com a polícia lá? Será que foi por que ela foi reclamar para uma amiga que estava sofrendo alguma coisa, e a amiga veio me falar? Eu fui com a polícia lá. Ele deve ter ficado possesso, brigou com ela e discutiram”, opinou.

E completou: “Chegaram ao fim porque eu soube que talvez ele estivesse agredindo ela. Então, ele mesmo se entregou porque, logo após a minha visita sobre uma ‘possível agressão’, eles anunciaram o término. Eu não posso afirmar que fui eu quem causou, pois apenas me disseram. Eu não vi. Logo em seguida, eles anunciaram o término, e ele se entregou”, disse ela.

Ainda na madrugada, Jenny voltou aos stories e chamou Bia de “Davi”, campeão do BBB24, dizendo que ela enganou os fãs assim como o baiano fez.