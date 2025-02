VÍDEO: Ex-prefeito baiano entra em luta corporal após ser agredido por morador

O ex-prefeito de Itarantim, no Médio Sudoeste baiano, Paulo Construção, foi agredido na noite deste domingo (2). Um vídeo feito por um celular flagrou o momento da confusão que envolveu o ex-gestor da cidade [2017-2020] e um morador, informou o Políticos do Sul da Bahia, parceiro do Bahia Notícias.