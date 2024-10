VÍDEO: Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, divulga registro de ataque a tiros ao seu veículo

Nas imagens, Morales é visto ao lado do motorista enquanto fala ao telefone, afirmando: “Estão atirando em nós, estão nos detendo, rapidamente, mobilizem-se”. O vídeo mostra marcas de tiros no veículo, além do motorista ferido, apresentando sangue na cabeça e no peito. De acordo com a Rádio Kawsachun Coca, foram disparados 14 tiros contra o carro de Morales.

O vice-ministro da Segurança, Roberto Rios, declarou a jornalistas que a polícia não conduziu nenhuma operação contra o ex-presidente. “Como autoridades responsáveis pela segurança do Estado, somos obrigados a investigar qualquer relato, seja ele verdadeiro ou falso”, afirmou Rios.

Enquanto isso, agricultores que apoiam Morales continuam bloqueando estradas na Bolívia para impedir sua possível prisão. O ex-presidente está sendo investigado por suposto abuso de uma menor durante seu mandato em 2015. O atual presidente, Luis Arce, está tentando conter os bloqueios. A situação do ataque pode intensificar a agitação no país, que já enfrenta uma crise econômica.