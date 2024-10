VÍDEO: Ex-presidente da OAB faz discurso efusivo e diz que eleição da Ordem não “sofrerá interferências”

Em meio reta final do período eleitoral, um discurso efusivo do ex-presidente da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-BA), Fabrício Castro, foi divulgado nas redes sociais. O discurso foi realizado em um evento da atual presidente da seccional, Daniela Borges. Na ocasião, Castro se posicionou contra as interferências políticas na instituição.

“Senador, aqui não apita não! Capitão, aqui não apita não. Senador, aqui não apita não, porque aqui, quem manda é a advocacia! Aqui a gente é independente e a gente tem coragem pra enfrentar o poderoso que vier, porque aqui tem homens e mulheres que tem coragem, que tem fibra e que vão ganhar no voto, como ganhamos há três anos atrás”, bradou o jurista.