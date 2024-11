Vídeo: Exército tem festa com narguilé, Red Label e pagode em batalhão

O Exército Brasileiro abriu sindicância para investigar a realização de uma festa com pagode, cerveja, Red Label e narguilé dentro de um batalhão no Rio de Janeiro. Um vídeo mostra cenas da confraternização.

O pagode aconteceu nas dependências do 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista (27 BI/PQDT), localizado em Vila Militar em Bento Ribeiro, no Rio. No vídeo, enquanto alguns soldados fumam um narguilé deixado em uma mesa, outros participam do pagode instalado embaixo de uma tenda verde-oliva.

De acordo com o Comando Militar do Leste, a festa foi realizada a partir de uma arrecadação de dinheiro feita pelos integrantes do batalhão, sem utilização de recursos públicos. O Exército também alega não haver indícios da presença de substâncias ilícitas na confraternização.

O Exército informou que estão sendo tomadas medidas administrativas para identificar os responsáveis pela festa e que serão adotadas as sanções disciplinares cabíveis. Leia abaixo a íntegra do comunicado:

“A Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste informa que, com a devida tempestividade, foram adotadas as medidas administrativas necessárias para: esclarecer os fatos ocorridos em Organização Militar de sua linha de subordinação, apontados no vídeo; identificar os envolvidos; e atribuir responsabilidades. De imediato, é possível destacar que a referida ‘confraternização’ foi realizada mediante a cotização dos militares participantes, sem a utilização de recursos públicos, e que, até o momento, não há indícios de ter havido a presença de substâncias ilícitas no interior do respectivo aquartelamento na oportunidade em tela.

Sobre o assunto, foi instaurada uma sindicância, conforme estabelecem as normas em vigor.

O Comando Militar do Leste repudia, de forma veemente, qualquer desvio de conduta por parte dos seus subordinados, reforça que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas, reitera seu compromisso com a correção de atitudes e de comportamentos e, portanto, agirá com o rigor necessário para preservar a disciplina.”