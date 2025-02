Vídeo: filho de jogador comanda torcida do Vitória após triunfo

O Vitória chegou ao seu quinto triunfo em nove jogos na temporada e segue sem saber o que é perder em 2025. Nesse sábado (8/2), o clube baiano bateu o Porto Sport Club por 2 x 1 pelo estadual, com direito a momento fofo de João Pedro, filho do meio-campista Matheusinho.

Após o apito final, o menino de apenas 2 anos e 2 meses entrou em campo com o pai e participou da festa dos jogadores rubro-negros. Em vídeo postado nas redes sociais do clube, João Pedro aparece comandando a equipe após a vitória.

Confira o vídeo

Com o placar, o Vitória segue na liderança isolado do Campeonato Baiano com 15 pontos conquistados. Além disso, manteve a invencibilidade em 2025, com cinco resultados positivos e quatro empates nos nove jogos do ano.