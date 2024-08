Vídeo: Filipe Martins reencontra a noiva após deixar a prisão

Reprodução/Instagram

Ex-assessor para Assuntos Internacionais do governo Jair Bolsonaro, Filipe Martins deixou a prisão nesta sexta-feira (9/8), no Paraná, após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Martins estava preso há seis meses no Complexo Médico Penal de Pinhais. Logo após cumprir os trâmites para deixar a prisão, o ex-assessor de Bolsonaro foi ao encontro da noiva, Anelise Hauagge.

Veja:

Moraes soltou Martins, mas impôs sete medidas cautelares, como a coluna noticiou mais cedo. Entre elas, usar tornozeleira eletrônica, não manter contato com Bolsonaro e não usar as redes sociais.

