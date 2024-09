Vídeo fofo: Maria Alice e Maria Flor conhecem o irmão, José Leonardo

1 de 1 Marias – José Leonardo – Foto: nullMaria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, finalmente conheceram o caçula da família, José Leonardo, que nasceu nesse domingo (8/9).

“As Marias chegaram. Foi tão fofo elas vendo o José. A gente filmou. Tô deitada porque estou acabada de dor e cansaço. Foi muito lindo elas vendo o José”, disse Virginia.

Virginia anunciou o nascimento do caçula nas redes sociais na tarde desse domingo (8/9). “Hoje, às 17h em ponto, veio ao mundo nosso José Leonardo!! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só gratidão, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!!”, escreveu a influenciadora no Instagram.

Zé Felipe, Virginia e José Leonardo

Foto: Instagram/Reprodução

“Não conseguiu nadar”, diz Virginia Fonseca sobre salvamento da caçula

Instagram/Reprodução

Ela ainda aproveitou para pedir que Deus abençoe o caçula da família, que também conta com as pequenas Maria Alice e Maria Flor. “Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Zé Leonardo!! Você é lindo e sua família está feliz demais com sua chegada, meu amor”, finalizou Virginia no texto publicado no Instagram.

Veja o vídeo: