Vídeo: Fórmula 1 divulga trailer de filme com Brad Pitt

A hora de Brad Pitt abaixar as viseiras, apertar o cinto e interpretar um piloto de Fórmula 1 está próxima. A Fórmula 1 divulgou, nesta segunda-feira (10/2), o primeiro trailer oficial do filme F1 nos canais de comunicação da principal categoria de automobilismo do mundo. As imagens mostram o personagem Sonny Hayes na fictícia escuderia ApexGP.

Veja o trailer de F1:

As filmagens do longa que acompanha a Fórmula 1 na vida real iniciaram em julho de 2023 no Grande Prêmio da Inglaterra. O heptacampeão Lewis Hamilton é apontado como um dos produtores do filme, que está previsto para chegar aos cinemas no dia 25 de junho.

Em F1, um piloto veterano de Fórmula 1 volta da aposentadoria para ser o mentor de seu jovem colega de equipe. Disposto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa. Para isso, ele precisará do apoio da comissão técnica e de pessoas influentes do esporte, mostrando que a corrida vai muito além das curvas dos autódromos.

O filme conta com a participação de pilotos reais da F1 e foi gravado durante as corridas do campeonato.