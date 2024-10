Vídeo: forte chuva alaga bairros e provoca caos em Goiânia

Uma forte chuva atingiu bairros de Goiânia na noite deste domingo (27/10). Vídeos na internet mostram enxurrada, carros sendo arrastados, transbordo de córregos e vários pontos alagados. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas feridas ou desabrigados.

Um dos pontos mais críticos foi o Complexo Viário Luiz José Costa, nomeado em homenagem ao cantor Leandro, que fazia dupla com o irmão Leonardo. A estrutura fica na avenida Deputado Jamel Cecílio, no Setor Sul. O canal do córrego Botofago transbordou e tomou a parte inferior da estrutura de três níveis.

Nas imagens do complexo viário é possível ver um carro boiando na pista e o grande volume de água no canal do córrego. Em uma das filmagens, três homens aparecem tentando resgatar um carro. A água está na altura da janela do veículo.

Veja ruas tomadas pela água em Goiânia

No Setor Bueno, região Sul da capital de Goiás, partes de uma árvore foi arrastada pela enxurrada. A água tomou toda a via.

Além da região Sul, o córrego Cascavel transbordou na Vila João Vaz, região Oeste da capital. Na região Noroeste, ruas da Vila São José também foram tomadas pela água. O bairro é banhado pelo ribeirão Anicuns e possui importante número de áreas de risco.

Agentes da Polícia Científica chegaram a resgatar motociclistas que estavam em risco, diante da enxurrada. A própria viatura foi utilizada para fazer uma barreira contra a força das águas.

A Defesa Civil emitiu alerta de tempestade para a capital goiana por volta das 20h30. As gravações na internet foram postadas após 21h. Goiânia está sob uma área de alerta de chuvas intensas, classificado como de potencial perigo, o mais brando de uma escala de três níveis. O alerta vigora desde as 9h50 deste domingo até as 10h da segunda-feira (28/10). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A reportagem não conseguiu contato com a Defesa Civil para levantar se houve danos a estruturas ou chamados de socorro.