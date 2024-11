VÍDEO: Frejat tem microfone cortado e é retirado do palco durante show de Lenny Kravitz no Brasil

O cantor Frejat desabafou após ter sido expulso pela organização do show de Lenny Kravitz no último final de semana enquanto se apresentava na abertura do evento, que aconteceu no Allianz Parque, em São Paulo.

A apresentação do eterno Barão Vermelho foi interrompida na última música e o artista foi retirado do palco pelo braço, já com o microfone desligado. A situação foi criticada pelo público nas redes sociais, que lamentou a falta de respeito com a cultura local. O brasileiro se despedia ao som de ‘Pro Dia Nascer Feliz’, quando foi interrompido.