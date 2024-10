Vídeo: Fumaça dentro de estação assusta passageiros do Metrô em SP

São Paulo — Usuários da Linha 4 – Amarela do Metrô se assustaram com um fumaceiro na Estação República, região central de São Paulo. As imagens viralizaram nas redes sociais. O trecho é administrado pela Via Mobilidade.

Nos vídeos postados nas redes sociais, é possível passageiros bastante incomodados, circulando em meio à fumaça que invadiu a plataforma, na manhã desta sexta-feira (18/10).

Algumas pessoas demonstraram dificuldade para respirar e tentaram cobrir o rosto com lenços ou dissipar a fumaça com as mãos.

O que disse a Via Mobilidade

Por meio de nota, a Via Mobilidade confirmou que, às 8h, na estação República, da Linha 3-Vermelha, um indivíduo jogou papel na lixeira, riscou um fósforo e colocou fogo, gerando bastante fumaça no local.

Ainda conforme o texto, como é uma área de transferência, a fumaça estava indo para a parte da Linha 4-Amarela. A equipe reverteu a ventilação para dissipar a fumaça.