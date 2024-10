Vídeo: funcionário público distribui dinheiro em campanha de prefeito

Funcionário efetivo da prefeitura de Serra Negra, a 150 quilômetros de São Paulo, Marcelo Alves dos Santos Filho foi flagrado em um vídeo distribuindo dinheiro e material da campanha à reeleição do prefeito Elmir Chedid em um condomínio da cidade. Chedid, do União Brasil, tem o apoio do governador Tarcísio de Freitas nesta eleição.

A denúncia foi feita por um servente do condomínio Ypê, Marco Antônio da Silva, que filmou a cena. A Polícia Civil de Serra Negra abriu inquérito para apurar o incidente. O juízo da 134ª Zona Eleitoral também deu início a uma ação de investigação eleitoral sobre o caso.

No vídeo feito pelo servente, o servidor público aparece ao lado da carroceria de um veículo carregado com jornais da campanha de Chedid. O servente se aproxima e pergunta o valor que está sendo distribuído. “Eu não disse? Quanto é então?”, diz Silva. “É 20 [reais] cada um”, diz outro homem que acompanha Marcelo, a quem o servidor chama de “pastor”.

“Não dá pra dar pelo menos 50, pra pôr gasolina?”, provoca o funcionário do condomínio, colocando em frente à câmera a nota de R$ 20 recebida. Em seguida, o servente pergunta quem é o candidato responsável pela distribuição: “Para quem que eu peço voto? Para quem?”. “Para o prefeito [Elmir Chedid]”, responde o suposto pastor.

1 de 10

Em vídeo, servidor diz que cestas básicas podem ser entregues “pela igreja”

Reprodução

2 de 10

Homem identificado como “pastor” entrega dinheiro a serventes de condomínio em Serra Negra (SP)

Reprodução

3 de 10

Em vídeo, servidor flagrado distribuindo dinheiro pede votos para o prefeito Elmir Chedid

Reprodução

4 de 10

Vídeo mostra funcionário da prefeitura de Serra Negra com carro carregado de material de campanha de Elmir Chedid

Reprodução

5 de 10

Elmir Chedid é candidato à reeleição em Serra Negra; em vídeo, homem pede votos para ele

Reprodução

6 de 10

Marcelo Alves sugere contato com outras pessoas da campanha para entrega de cestas básicas

Reprodução

7 de 10

Vídeo mostra nota de dinheiro entregue por servidor e integrante da campanha do prefeito Elmir Chedid

Reprodução

8 de 10

Marcelo Alves aparece no vídeo separando material de campanha que será distribuído pelos serventes

Reprodução

9 de 10

“Pastor” diz a servente que valor é de R$ 20 par distribuição de material em apartamentos

Reprodução

10 de 10

Vídeo mostra homem identificado como “pastor” participando da distribuição de dinheiro a serventes

Reprodução

Silva então se dirige a Marcelo Alves, que separa o material de campanha na carroceria do veículo. “Não tem como dar mais?”, pergunta. “É que pra todos é 20, cada um”, responde o servidor público.

A intenção do pagamento é fazer com que os serventes entreguem os jornais por baixo das portas de todos os apartamentos dos blocos onde trabalham. Na conversa, os serventes recordam que cada bloco do condomínio tem 27 apartamentos.

O vídeo também mostra Marco Antônio Silva perguntando a Marcelo Alves se a campanha do prefeito estaria distribuindo cestas básicas. “Não”, diz o servidor. “Tem uma família precisando de cesta básica”, insiste o servente.

Marcelo então sugere falar com outras pessoas da equipe para atender ao pedido. No boletim de ocorrência registrado contra o servidor, ao qual a coluna teve acesso, Silva disse que Marcelo se comprometeu “a realizar o contato posteriormente e que poderia ser entregue por intermédio da igreja do pastor Izael”.

“Passa o contato para o pastor Izael que depois eu passo para eles lá para ver se tem”, diz o servidor, no vídeo. Marcelo ainda fala sobre o risco da distribuição de cestas básicas no período eleitoral.

“Você passa o contato, porque, assim, tem até uns trabalhos nessa época de eleição, mas se pegarem eles dando agora, cassa a candidautra. Mas pode ser que a gente consiga uma cesta básica e a gente leva pela igreja, não é, pastor?”, diz o servidor. “É, eu faço por lá”, responde o homem que acompanha Marcelo.

O empresário Elmir Chedid foi prefeito de Serra Negra entre 1997 e 2000. Foi chefe de gabinete da prefeitura de Bragança Paulista e suplente de conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo. Em 2020, Chedid venceu a eleição com 6.058 votos, 41,6% do total de votos válidos. Este ano, ele disputa a reeleição contra Marco Bueno (Republicanos), Marcos Prancha (PT) e Paulo Faria (PSD).

A coluna tentou contato com a prefeitura de Serra Negra e com a campanha do prefeito, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.