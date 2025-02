Cruzeiro e Atlético-MG movimentam a tarde de futebol neste domingo (9/2) em Belo Horizonte, no Mineirão, pelo campeonato estadual. A bola rolou às 16h, em uma rodada que pode definir a situação dos dois times no campeonato.

No entanto, o Cruzeiro se complicou ainda no primeiro tempo. Aos 28 minutos, Gabigol atingiu o rosto de Lyanco e, após análise do VAR, recebeu o cartão vermelho. Assista ao lance: