VÍDEO: Grupo de homens armados invade comitê de apoiador de Flávio Matos em Camaçari

Um grupo de criminosos armados invadiram o comitê do vereador de Camaçari, Manoel Filho (PL), no bairro de Monte Gordo, na manhã deste sábado (26). Nas imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver que os homens estão armados com pistolas, mas também com fuzis.

Os criminosos também chegaram a apontar as armas para a cabeça da secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Andrea Montenegro.

Veja:

De acordo com publicação do Se Ligue Bahia o grupo roubou celulares, cartões de crédito e outros objetos de valor.

Manoel Filho é apoiador do candidato à prefeitura de Camaçari, Flávio Matos (União), que disputa o segundo turno pelo comando do município no próximo domingo (27) contra Luiz Caetano (PT).