Vídeo: Gustavo reclama de exageros dos fãs com presente para ele e Key

Virou assunto essa semana que o fandom Guskey, seguidores apaixonados pelo casal formado por Gustavo Benedeti e Key Alves, estariam fazendo uma vaquinha virtual para pagar uma viagem para os dois para as Maldivas. Mas parece que a atitude não agradou ao Cowboy. Na noite desta sexta-feira (28/4), o ex-BBB usou as redes sociais para conversar com seus seguidores.

“Tô passando aqui pra falar dessas notícias que estão saindo da viagem pras Ilhas Maldivas. Vamos lá: gente, acho que o negócio tá indo longe demais. Eu descobri que tem fã que tá se endividando para ajudar nessa viagem. Então gente, por favor, não façam isso”, pediu ele.

Em seguida, Gustavo deu dicas de como se sentiria presenteado: “Vocês querem ajudar? Vocês querem dar presente pra mim? Dá da seguinte forma: o inverno tá chegando aí, a gente precisa de cobertor, precisa de cesta básica. Vamos achar umas entidades carentes para a gente poder fazer essa doação. Vocês podem contar comigo para isso. A todo momento eu tô aqui. Vamos parar, gente, por favor. Não façam isso, eu tô pedindo pra vocês”.

Em outra postagem, ele contou que se sente feliz com pequenos gestos: “Turma, mas eu amo receber presente de vocês, eu recebi um terço, uma santinha, nossa, eu adorei, de verdade. Fico feliz até com uma mensagem de vocês, me sinto muito acolhido, muito amado. Então, gente, vamos encerrar esse assunto e vamos dar continuidade em ajudar essas pessoas. O que vocês acham?”, questionou ele.

No último story, Gustavo abriu uma caixinha de perguntas para pedir sugestões de entidades de caridade para ajudar: “Vou escolher três e a gente vai escolher essas pessoas que estão precisando. Beleza? Os meus seguidores e os da Key”, informou o ex-BBB.

Mobilização dos fãsO BBB23 acabou essa semana, mas o shipper de Key Alves e Gustavo Benedetti segue firme, quase um mês após o ex-casal anunciar o fim do relacionamento. Na última quinta-feira (27/4), um grupo de fãs se reuniu em uma roda de conversa no Twitter para somar esforços e mandar os dois para dias de descanso nas Maldivas.

A iniciativa dividiu opiniões na web. “Quem tiver planejando viagem pra Guskey eu tô dentro viu? Ajudo. Era o sonho de Gustavo conhecer Maldivas”, se voluntariou um internauta. “Os fãs do casal Guskey estão fazendo vakinha para o casal viajar para as Maldivas ,que gente ret****** . O Lula precisa arrumar emprego pra essa gente”, criticou outro.

Key e Gustavo terminaram o relacionamento iniciado no BBB23 no início de abril. Segundo amigos do ex-casal, a decisão partiu de Gustavo. Nas redes sociais, a atleta apareceu chorando, e deixou claro que não seria amiga de Gustavo.