Vídeo: Hadballa perde peruca durante luta de boxe contra Lucas Viana

O ex-BBB Hadballa lutou contra o ex-A Fazenda Lucas Viana no card principal do Fight Music Show 5, que teve Popó e El Chino como grande luta da noite. O embate, que aconteceu nesse sábado (12/10), contou com um momento para lá de inusitado.

A grande estrela da luta não foi um golpe ou nocaute, mas, sim, a peruca de Hadballa. O paraense entrou no ringue usando o item, que se perdeu ainda no segundo round. Ele voltou para o terceiro assalto exibindo a careca e o público se divertiu!

Os presentes na arquibancada começaram a gritar “Peruca! Peruca!”. Além do cabelo, Hadballa também perdeu o confronto, que foi definido por uma desistência do ex-BBB a 1min35s do terceiro round. Veja o momento em que a peruca voa: