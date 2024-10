Vídeo: homem é preso após ameaçar pedestres com faca em Ceilândia

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ameaçar pessoas com faca em Ceilândia. O flagrante ocorreu na manhã desta quinta-feira (10/10) e foi publicado no perfil Ceilândia Extraordinária.

A equipe patrulhava a quadra QNM 1 quando avistou uma aglomeração. No local, os policiais se depararam com um homem ameaçando vários pedestres com uma faca na mão.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que o homem foi abordado pelos militares.

Veja:

Segundo a PMDF, o indivíduo estava alterado, mas não esboçou reação durante a abordagem e se rendeu.

Ele foi preso e conduzido à 15ª Delegacia de Polícia.