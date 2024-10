VÍDEO: Homem tenta atirar em motorista de aplicativo, mas arma falha em Eunápolis

Uma motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de assalto na noite deste domingo (27) em Eunápolis, na Avenida Paulino Mendes Lima. A mulher, de 55 anos, havia parado o veículo para o embarque de um passageiro quando foi abordada por um assaltante em uma moto.

O suspeito se aproximou, sacou uma pistola e anunciou o assalto. Assustada, a motorista reagiu com um grito, momento em que o assaltante tentou disparar a arma, que falhou.

O vídeo divulgado pelo Radar News, parceiro do Bahia Notícias, mostra que após a tentativa frustrada, o homem fugiu do local sem levar nada. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o autor do crime.